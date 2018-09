Pho Viet: ultiem comfortfood dat je nooit thuis maakt

Restaurant Pho Viet

Open ma-zo 14.00 tot 21.30 uur.

Bestellen via Thuisbezorgd, Deliveroo en UberEats

Prijs €17 voor Pho tai, extra beef en een blikje kokoswater

Aanrader Ja! 14 euro is een stuk duurder dan een zak soep uit de super, maar deze pho is z’n geld dubbel en dwars waard

Hoe uitgebreid is het menu?

Pho Viet heeft naast loempia's, buns, salades en rijst­gerechten vijf soorten pho. De duurste, de Pho Dac Biet, is met dun gesneden ossenhaas, stoofvlees én rundergehaktballetjes in runderbouillon. Dan is er de Pho Chin met alleen stoofvlees, de Pho Bo Vien met alleen balletjes, en de Pho Tai met alleen rauwe ossenhaas.



Een hoop rundvlees!

Er is ook een non-rundvlees optie, de Pho Ga met stukjes kip, in kippenbouillon. Alle worden geserveerd met bosuitjes, koriander en taugé. Ik ga voor de Tai met rauwe ossenhaas (plus extra vlees voor 2 euro), want soms is simpel het lekkerst. Dit kost samen 14 euro. Ik moet er wel een drankje bij ­bestellen, want het minimum bestelbedrag is 15 euro. Stom.