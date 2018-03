Pete Philly na 7 jaar weer op het podium

Dat kondigde de zanger maandagavond aan op Radio 2. 'Ik kan niet wachten om weer op het podium te staan en alles te geven.'



Het was een aantal jaren stil rondom Philly. Na wereldwijde tours met Perquisite en het openen van shows van onder andere James Brown en Kanye West, was de zanger in 2011 genoodzaakt te stoppen door de ziekte van Lyme.



Ziekte

Zeven jaar later pakt Philly de draad weer op. Onlangs bracht hij de single Come Together uit. De zanger zegt het gemist te hebben op het podium te staan en contact te maken met het publiek. 'Er gaat zoveel liefde en gestoordheid uit me stromen, dat is niet normaal.'



De shows worden gepresenteerd onder de vleugels van Red Bull Music. Dinsdagavond brengt Philly als voorproefje zijn nieuwe nummers via een livestream op Red Bull Music Facebook ten gehore.



Naast Amsterdam doet Philly ook Rotterdam aan. Op 21 april doet hij een tweede show in Bird.



Pete Philly

Vrijdag 20 april (19.30 - 22.00 uur)

Bitterzoet, €20,43