Penalty? Dat is dan 10.000 euro

Quote, en dat weet zulke dingen, schat de gezamenlijke waarde op 2,6 miljard euro. Dat is, 'voor de beeldvorming', meer dan ­Barcelona en Real Madrid samen.



Ze nemen het op tegen Players United, een verzameling oud-internationals voor wie we allemaal ooit hebben staan juichen. Toen EK's en WK's nog leuk waren.



Het gras van het Olympisch ­Stadion ligt er prima bij. Het is ­frisjes met een stevig windje, maar we noemen het toch: lekker voetbalweer.



Dus geen smoesjes.



De warming-up is begonnen. Heel fel gaat het er niet aan toe.



Ik heb die opstelling van Van Gaal eens bekeken en dan moet ik toch zeggen: hoe haalt hij het in zijn hoofd twee kleine ceo's centraal in de verdediging te zetten? Tegen Pierre van Hooijdonk?! Heeft zo'n man dit weekend geen Studio Sport gekeken?



Sander Schimmelpenninck, hoofdredacteur van Quote, heeft dat ook in de gaten en daarom legt hij vooraf wat extra regels uit. Een tweede keeper kost 5000 euro, ­exclusief btw. Van Hooijdonk je vrije trap ­laten nemen? 2500 euro, exclusief btw. En als de nood echt aan de man is, kost een penalty 10.000 ­euro.



Schimmelpenninck: "Wel lullig als je hem dan mist."