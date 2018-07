Paul Simon zingt nog een laatste keer zijn verhaal

Een gemis

Maar verder moest de avond duidelijk vooral feestelijk zijn. Simon koos veel swingend werk (Me and Julio Down by the Schoolyard, You Can Call Me Al) en danste zelfs uitbundig op That Was Your Mother.



Het slotakkoord was een luxueus dubbel toegift vol goudomrande evergreens. Een ontroerend Still Crazy After All These Years, een massale samenzang op The Boxer en een betekenisrijke versie van Homeward Bound. Bij de finale - The Sound of Silence met Simon in z'n uppie op akoestische gitaar - moest zelfs de grootste cynicus z'n best doen het droog te houden.



Dat op het podium van Paul Simon vanaf nu ook het geluid van stilte klinkt, is een gemis, maar geen catastrofe. Dat zou het pas zijn als Simons oeuvre zijn plek in het collectieve muziekgeheugen verliest.



