Passenger treedt zaterdag op in het Vondelpark

De zanger, bekend van zijn hit Let Her Go, 'kan niet wachten' tot hij in het Vondelpark mag optreden. Hij kijkt ook erg uit naar zijn optreden in Bloemendaal, op vrijdag 22 juni.



De verrassingsoptredens luiden het einde van zijn Europese tour van Passenger. Wie de Brit liever ziet in een grote show moet even wachten: in september geeft hij een groots optreden in de Afas Live.



Passenger

Zaterdag 23 juni (16.30) gratis

Openluchttheater Vondelpark