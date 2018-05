Passenger in september naar Amsterdam

Zanger Michael Rosenberg is op 26 september te zien in Afas Live, maakt concertorganisator Mojo bekend.



Tijdens de tournee presenteert Passenger zijn nieuwe album Runaway, dat binnenkort verschijnt. Het is het tiende album van Rosenberg, die zich liet inspireren door zijn Amerikaanse roots.



Amerika

Zijn vader komt uit Amerika en als kind bezocht Rosenberg het land meerdere malen. Op het album staat ook de nieuwe single die Passenger vorige week uitbracht, genaamd Hell Or High Water.



Het laatste bezoek van Passenger aan Nederland dateert van vorig jaar. Toen stond de zanger op Pinkpop. In 2016 gaf hij een concert in de Ziggo Dome. De kaartverkoop voor het optreden in Afas Live start op vrijdag 25 mei, om 10.00 uur.