Parool Film Fest opent met Borg/McEnroe

Borg/McEnroe laat zien hoe een van 's werelds grootste tennisiconen, Björn Borg, en zijn rivaal John McEnroe, zich voorbereiden op hun legendarische Wimbledonfinale in 1980. De finale - de apotheose van de film - werd destijds omschreven als 'when ice met fire'.



Ronald Ockhuysen, hoofdredacteur van Het Parool: "Na Tonio is het opnieuw gelukt om ons festival te openen met een bijzondere film. Sportfilms zijn een fascinerend genre. Niet alleen omdat ze inzicht bieden in wat er in het hoofd van topsporters omgaat, maar ze vertellen ons ook veel over strijd voeren, mentale weerbaarheid en grenzen verleggen."



Tuusen

Borg/McEnroe draait in zijn geheel om de Wimbledonfinale van 1980, hét tennisduel van het jaar. De Zweed Björn Borg, nummer één op de wereldranglijst, gaat het duel aan met het Amerikaanse talent John McEnroe. De ingetogen en vriendelijke Borg wordt door de tenniswereld op handen gedragen. De excentrieke McEnroe staat vooral bekend om zijn temperament.