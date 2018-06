Parool Film Fest dit jaar in 4 bioscopen

Wie zich van 10 tot en met 14 oktober onderdompelt in het Parool Film Fest, krijgt een overzicht van de belangrijkste arthousefilms van het nieuwe culturele seizoen te zien.



Het filmprogramma bestaat uit de (voor)premières van de nieuwste bioscoopfilms. Zo opende het festival vorig jaar met de Nederlandse première van Borg/McEnroe. Veel van de films op Paff zijn of worden geselecteerd op de grote filmfestivals van Berlijn, Cannes, Venetië en Toronto.



Randprogramma

Ronald Ockhuysen, hoofdredacteur van Het Parool: "Paff staat garant voor een bezoek aan één of meer belangrijke films in een omgeving waar even niets anders lijkt te bestaan. Wij vertonen films die blijven hangen en waar je nog vaak aan terugdenkt." Het Parool organiseert het filmfestival in samenwerking met distributeur September Film.



Behalve de vertoning van nieuwe films biedt Paff een randprogramma met talkshows, lezingen en muziek. De kaartverkoop van de derde editie van Paff start in september. Dan is ook het complete programma bekend.



Paff, 10 t/m 14 oktober

diverse locaties