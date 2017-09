Paramore in januari in Afas Live

Dat maakte concertorganisator Mojo dinsdag bekend.



Paramore bracht in 2005 zijn eerste album All We Know Is Falling uit maar brak pas echt door met de vervolgplaat Riot! uit 2007. Daarop stond ook de hit Misery Business. Eerder dit jaar kwam het vijfde album After Laughter uit waarop Paramore in plaats van rock meer richting pop opschoof.



De kaartverkoop voor het concert begint vrijdag.