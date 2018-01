Paradiso viert 50-jarig bestaan met muzikale trip

Zaterdag 31 maart staat in het teken van Paradiso als uitgaanslocatie. Met een kaartje van 50 euro krijg je een tijdslot om binnen te komen. Eenmaal binnen kun je zolang blijven als je wilt.



De nacht wordt een trip door de muzikale geschiedenis van het poppodium. De avond begint met met een bezoek aan de hippietijd en gaat door via de punkjaren naar de house-revolutie, om te eindigen met een chillout-ontbijt bij zonsopkomst.



Er zijn optredens van onder andere het Amsterdamse Ballongezelschap, Eddy de Clercq's legendarische Pep Club, de confetti-madness van OHAF, Welcome to the Future en VIP Club.



Typhoon

Eerder werd al bekend dat 29 maart in het teken van pop en rock staat met optredens van onder meer Typhoon, My Baby en Jungle By Night. Op 30 maart is het de hiphop-scene die de dienst uitmaakt.



Niet alleen Paradiso besteedt aandacht aan het jubileum: het Amsterdam Museum richt van maart tot en met augustus een expositie in met foto's van concerten, feesten en bijeenkomsten. Ook foto's van en door bezoekers en oude posters komen in het museum te hangen.



Daarnaast wordt er een postzegel gemaakt en komt er een speciaal Paradiso-biertje op de markt. Ook kan er eenmalig getrouwd worden in de poptempel. Op 14 februari geven elf stellen elkaar het jawoord.