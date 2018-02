Paradiso laat jubileumbiertje brouwen

Gloria is een jubileumbier ter ere van het 50-jarige bestaan van de concertzaal. Het is een Golden Pale Ale (5,0%) en wordt gebrouwen door brouwerij Poesiat & Kater in Amsterdam-Oost.



Volgens de brouwer heeft het bier een moutig karakter en een fruitige afdronk. Het biertje komt niet op de tap, maar alleen in aluminium flesjes. Ze zijn natuurlijk verkrijgbaar bij Paradiso, maar ook bij Paradiso Noord, de Tolhuistuin en Bitterzoet.



Heel 2018

Paradiso benaderde eerst huisbrouwer Heineken voor een speciaalbiertje, maar dat produceert geen bier in dergelijke kleine batches, vertelt Erik Luyten van Paradiso. Daarom werd gezocht naar een Amsterdamse brouwer die de feestelijke flesjes wel kon vullen.



Gloria is in elk geval tot en met 31 december 2018 verkrijgbaar, voor €5 per flesje.



Rondom het 50-jarige bestaan organiseert Paradiso allerlei evemententen. Zo konden op Valentijnsdag 11 stellen in Paradiso in het huwelijk treden.



Lees ook: Hiphop line-up maakt verjaardagsweekend Paradiso compleet