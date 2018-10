Paff en een Paroolwaardige hoeveelheid bitterballen

Het Parool Film Fest opent met Shop­lifters, Gouden Palmwinnaar en ook nog eens uit Japan, want we zijn niet van de straat.



Ik zie allemaal collega's in hun zondagse goed. Ik ben als mijn doordeweekse zelf; voor mij is dit een redactieborrel en daar moet ik er al te veel van missen.



Opeens word ik emotioneel, het overvalt mezelf ook.



Veel van deze mensen ken ik al meer dan twintig jaar. We hebben ongenadig veel gelachen, en ongeveer net zo veel gedronken, en ook gehuild samen, bij weer een ontslagronde en ook stonden we iets te vaak aan een graf.



Ik wil maar zeggen: het betere werk is meer dan alleen werk, en voor wat een fijn krantje werken we toch.



Met een echt filmfestival, jawel.



Het Ketelhuis stroomt vol, al is dat snel gebeurd. Collega's poseren voor de Paff-wand, allemaal net echt. Filmzaal 3 is de garderobe. Daar heb ik dan weer lol aan.



Ik voeg me bij de hoofdredacteur. Ronald Ockhuysen gaat zo twee praatjes houden, eerst in zaal 2 en daarna zaal 1. Niemand maakt zich daar zorgen over. De man kan de hele dag praatjes houden - ook hem ken ik al wat langer.