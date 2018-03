Paasei pop-upshop tot de nok gevuld met paaseitjes

Deze week werd in de Runstraat een heuse 'paasei pop-upshop' geopend: een winkel die van boven tot onder gevuld is met uitsluitend paaseitjes.



Bij binnenkomst waant de bezoeker zich in een oase van kleuren. De pop-up store is een initiatief van de Hema, wat ook meteen verklaart dat er eitjes zijn met een tompoucesmaak.



Mary Jansen-Kin: "We willen graag dat de klanten zich weer even als een kind in een snoepwinkel kunnen voelen. Vandaar dat alles te proeven is."



Er is ook een ballenbak. "Van ons mag iedereen, van jong tot oud, een duik nemen."



