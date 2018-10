Overgrote deel arrestaties ADE drugsgerelateerd

'Rustig verlopen'

ADE is volgens de gemeente rustig verlopen.



Tijdens het vijfdaagse evenement zijn volgens de gemeente 121 controles uitgevoerd op het dancebeleid. Bij 32 zaken bleken één of meerdere regels niet nageleefd te worden. Bij zeven daarvan ging het over overschrijding van de geluidsnormen. De organisator of horecauitbater is daarop aangesproken en in overleg zijn de zaken opgelost.



Om (geluids)overlast te voorkomen, werden tijdens ADE extra handhavers ingezet en kon er 24 uur per dag melding worden gemaakt. In vijf dagen kwamen er 336 meldingen binnen, ongeveer evenveel als vorig jaar. De meeste meldingen gingen over de nacht van zaterdag op zondag.



De gemeente heeft het verder niet over de incidenten met pepperspray bij vier ADE-feesten.