Over Jong Amsterdam: 'Talent in de stad wordt niet geforceerd'

In twee jaar heb ik op deze plek de meest veelbelovende, jonge talenten mogen interviewen. Van piepjonge violisten die de wereld veroverden tot een autodidact die het ene na het andere succesvolle horecaconcept opzette in Amsterdam.



Op de diversiteit - in geslacht, achtergrond, educatie, specialisme en leeftijd - mogen we trots zijn; overal is jong talent.



Wat mij vooral is opgevallen, is dat het talent niet werd geforceerd. Sommigen kwamen er pas na de puberteit achter dat ze bovengemiddeld goed waren als dj en anderen zaten eerst tien jaar op turnen, voordat ze doorbraken als actrice.



De bijna nonchalante vrijheid zorgde ervoor dat hun talent zich naar eigen smaak en vorm kon ontwikkelen.



Amsterdam speelt daar natuurlijk een grote rol in. In bijna de helft van de interviews hoorde ik dat de stad hen inspireert; zo komen de geportretteerden gemakkelijk in contact met andere creatievelingen en zijn er veel creatieve academies. Een nieuwe lichting jong, Amsterdams talent zal er daardoor altijd zijn.



Om dat te zien, heeft u mij niet meer nodig. Ik stop daarom op deze plek. Amsterdam blijft de stad van de grachten, van ­diversiteit, de stad van jong talent.