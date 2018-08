Oudjaarshow voor Van Koningsbrugge in Carré

De komiek, zanger en acteur krijgt hulp met enkele gastoptredens, meldt organisator Mojo. "Solo, is ook weer zo alleen, dus ik dacht dat het vooral leuk zou zijn om deze bijzondere avond met veel vrienden uit het vak te beleven", aldus Van Koningsbrugge.



"We gaan samen muziek maken, kletsen, lachen en gezellig wat drinken, totdat de vergunning wordt ingetrokken." Van Koningsbrugge is van plan om vaker nachtshows te geven. "Het nachtgalaconcept kan op iedere locatie plaatsvinden. Ik droom al van het Vrijthof in Maastricht of misschien wel Central Park. Maar laten we beginnen in Carré. Ik kan niet wachten tot het 30 november is."