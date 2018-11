Oud en nieuw: waar gaan we nóu weer heen?!

New Year's Eve - DoubleTree by Hilton

Niet dat het Doubletree by Hilton nou garant staat voor het knálfeest van het jaar, maar één ding moet gezegd: het uitzicht vanuit de rooftop bar is uiteraard fenomenaal. Wie voor het vuurwerk gaat, zit dus helemaal goed. Het feestje eromheen wordt ook aangekleed, met onder andere een dresscode (zilver).

Monday (19.00-03.00) €110 (17.00-03.00) €50

Doubletree by Hilton



New Year's Eve at W

Nog zo'n feestje voor de Amsterdammer die denkt: ik klap er gewoon een meier tegenaan. In het W hotel kun je all you can drink champagne slempen tussen de beau monde. Pas wel op dat je niet dat zwembad indondert.

Monday 31 december (19.00-03.00) €110

W Hotel