Oud-Ajacieden geven tours in Johan Cruijff Arena

Deze eerste datum is niet willekeurig gekozen: op 28 november in 1995 veroverde Ajax in Tokio de Wereldbeker door het Braziliaanse Gremio te verslaan na strafschoppen. Danny Blind scoorde de beslissende goal.



In dat succesvolle Ajax speelde destijds ook Sonny Silooy. Op deze eerste 'Legend Tour' leidt hij bezoekers rond door de Arena en haalt herinneringen op aan de legendarische overwinningen van het Ajaxteam uit de jaren 90. Hij haalt herinneringen op aan zijn tijd bij Ajax, vertelt over zijn voetbalcarrière en over de Arena.



Ajax-legendes

De tour komt langs bijzondere plekken in het stadion zoals de dug-out, de spelerstunnel en natuurlijk de Ajax-kleedkamer.



Het is de bedoeling dat dit soort Legend Tours een aantal keer per jaar georganiseerd wordt. Steeds door een andere Ajax-legende, op een voor Ajax bijzondere datum.



Legend Tour Sonny Silooy

28 november, 19.00 tot 22.00 uur

€60 (inclusief hapje, drankje en een herinneringsgeschenk)