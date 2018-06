Oscarwinnende VR-installatie in Amsterdam te beleven

Carne Y Arena zal van 15 juni tot en met 26 augustus te zien zijn in Casco in Amsterdam. Dat maakt Eye, die de installatie naar Nederland heeft gehaald, bekend.



De installatie beleefde vorige jaar mei de wereldpremière op het festival van Cannes. Daarna was Carne Y Arena slechts in drie landen te zien voor het publiek. Nederland is na Italië, Mexico en de VS het vierde land ter wereld waar het gelauwerde kunstwerk te zien is.



Vrij bewegen

Iñárritu baseert zijn installatie op de ware ervaringen van Mexicaanse vluchtelingen die de grens met de VS overstaken. Diverse van deze immigranten werkten ook fysiek mee aan de installatie. Deelnemers krijgen in een grote loods een virtual reality-bril op en worden op die manier deelgenoot van het gezelschap.



Deelnemers kunnen zich tijdens de ervaring ook vrij bewegen als de gebeurtenissen die zij zien daar aanleiding toe geven.



Oscar

De Mexicaanse regisseur kreeg voor het maken van Carne Y Arena vorige jaar een speciale Oscar toegekend. De Academy, die de filmbeelden uitreikt, prees het project als een "emotionele en meeslepende creatieve doorbraak" in de ontwikkeling van virtual reality.



De kaartverkoop vindt plaats in blokken van twee weken. De verkoop voor de periode van 17 juni tot en met 1 juli gaat vrijdag 1 juni om 15.00 uur van start.



Carne Y Arena

15 juni tot en met 26 augustus

Casco