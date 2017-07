Moonlight en Dubbelspel in Bijlmerbios

Op zaterdag 26 augustus wordt meervoudig Oscarwinnaar Moonlight vertoond. Het intieme drama over een jonge donkere homoseksueel in Miami trok in de Nederlandse bioscopen 300.000 bezoekers, een zeer opvallend aantal voor een kleine arthousetitel.



Als voorfilmpje wordt de nieuwe clip van hiphopcollectief Praat van de Straat vertoond, waarin metrolijn 53 - waar het station aan ligt - een belangrijke rol speelt.



Op vrijdag wordt de thriller Dubbelspel vertoond, over de Antilliaanse maatschappij ten tijde van de transitie van Nederlandse koloniale overheersing naar autonoom zelfbestuur. Het festival sluit op zondag 27 augustus af met de Franse feelgoodfilm Demain tout commence, met donkere Intouchables-ster Omar Sy in de hoofdrol.



Het Bijlmerbiosfestival is gratis toegankelijk.



Lees ook: Hier kun je deze zomer in de buitenlucht een filmpje pakken