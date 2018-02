Oscarnacht keert terug in De Balie

Van tien uur 's avonds tot zes uur 's ochtends draait in De Balie alles om de Oscars die dan in Amerika worden uitgereikt.



Met een glas bubbels in de hand celebritytwister spelen (de gekleurde stippen zijn vervangen voor de hoofden van celebs) of je kennis spuien tijdens de Oscarquiz: net als in L.A. wordt er om felbegeerde prijzen gestreden.



Filmpje pakken

Een Oscarnacht stelt natuurlijk weinig voor zonder een (Oscar)film, daarom wordt Greta Gerwigs regiedebuut (en Oscarnominatie) Lady Bird vertoond.



Moe? De Grote Zaal van De Balie wordt omgetoverd in een lounge, met banken en zitzakken en een hoek voor powernaps. Iedereen die het volhoudt tot zes uur de volgende ochtend wordt getrakteerd op een croissantje.



De nacht is gratis voor Cinevillepashouders. Niet-pashouders betalen €15. Wil je zeker zijn van een plek? Reserveer dan telefonisch.