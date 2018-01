Organisatoren Rosario en Kalinichta starten nieuw 'open minded' festival

Wie een beetje ingeburgerd is in de Amsterdamse (gay)feestjesscene kent het tropisch, Latijns Amerikaans georiënteerde Rosario in het Blauwe Theehuis en het Balkan en Midden-Oosters feestje Kalinichta in het Noorderlicht Café wel.



Na drie jaar vonden Nicola Rinaldi en Diederik Broekhuizen het tijd om het wat groter aan te pakken en de feestjes te combineren. "We misten nog iets in Amsterdam waar de smeltkroes die Amsterdam is wordt benadrukt," vertelt Broekhuizen.