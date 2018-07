Opera vanaf balkons in het Amstelkwartier

"De wijk bestaat deze zomer vijf jaar," vertelt initiatiefnemer Richard Nagel van boekenwinkel My Bookstore. "We wilden iets organiseren om meer met elkaar in contact te komen. Er wonen hier veel kunstenaars dus dat leek ons een mooie manier om mensen te verenigen."



Overal in de wijk zijn optredens, workshops, exposities en lezingen. Nagel: "We hebben een Frans plein waar schilderen, boetseerwerk en straattoneel te zien is en bandjes optreden, net als op het Parijse Place du Tertre."



Puccini

Nagel organiseert hij een literaire salon, waar schrijvers als Chris Polanen, Anne Neijzen en Iris van der Graaf gaan voorlezen en praten met lezers.



Maar het hoogtepunt is volgens Nagel toch wel de a capella pop-upopera in de binnentuin van Villa Mokum (tussen 15.00 en 18.00 uur). "Het koor zingt Puccini's Nessun Dorma vanaf de balkons van Villa Mokum. Dat wordt heel indrukwekkend."



Somerlust Kunstfestijn

Zondag 15 juli 14.30 - 22.30 uur

Het Amstelkwartier



Lees ook: Pasta en raw food centraal in restaurants Amstelkwartier