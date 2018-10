Openlijk rouwen om je dode huisdier: het laatste taboe?

Dat kattenluikje is precies het probleem. Mijn appartement ligt aan een kattenhemel van dakterrassen, maar in mijn glazen deuren is geen plek voor een luikje.



Kortom, ik voel mee met Antoinnette Scheulderman. Ze schreef het boek Dan Neem Je Toch Gewoon een Nieuwe, over haar verdriet na de dood van teckel Bubbels.



Op de boekpresentatie kom ik Robert Vuijsje tegen. Meteen goede tekst: "Dit is het laatste taboe."



Openlijk durven rouwen om een dood dier?



"Antoinnette was mijn beste vriendin. Hier is onze vriendschap op geklapt."



Was hij die van: dan neem je toch gewoon een nieuwe?



"In andere woorden. Ik was twee jaar geleden te veel met andere dingen bezig, zoals het opvoeden van mijn echte mensenkinderen. Ik snap haar nu wel beter, maar toch is onze vriendschap anders."



Hopelijk komt het vanavond goed. Je gunt die mensen het beste natuurlijk. De Italiaanse hapjes zijn in elk geval uitstekend. Witte wijn erbij en dan heb je al de basis voor elk herstel.