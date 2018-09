Opening van de Harbour Club: Audi's, Jaguars en 15.000 hapjes

Wat grand re-opening Harbour Club

Waar Harbour Club, Cruquiusweg

Wie Richard van Leeuwen, Joost Verhoeven, Lange Frans, Auke Genemans, Ron Vermeulen, Berget Lewis, Abbey Hoes

Wanneer vrijdag 21 september, 17.00 tot 20.00 uur



Drank en spijs ***

Sfeer ***

Hans heeft ook al geen bootje

Het terras achter, aan het water is nog hetzelfde, zie ik. En ook dat het inmiddels ongenadig is gaan regenen, dus die gasten in hun golfkarretje zijn toch de slimste niet.



Lange Frans gaat een mopje zingen, met Danilo. We mogen van hem meezingen of gewoon doorkletsen. "We willen ons niet opdringen."



Frans klust wel eens vaker op een vrijmibo, dat is wel duidelijk.



Terug op het terras loop ik tegen Auke Genemans aan. Hij is van de sales, dus hij vraagt of alles naar wens is en wil weten wat mijn eerste indruk is.



Ik vertel dat ik hoop dat het allermooiste aan de Harbour Club, de dj die live vinyl draait in de toiletten, hopelijk niet weg is verbouwd.



Ik kan gerust zijn, hij is er nog. Genemans: "Weet je wat? Wij gaan zo samen naar het toilet en dan geef ik je een rondleiding."



Misschien is de pr van de Harbour Club toch iets té enthousiast.