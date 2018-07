Op zoek naar nummer 1 en 2

Ik ga vijf roltrappen naar boven, langs ruikertjes en tassen en beenmode. Die laatste zie ik op de bewegwijzering, ik moet even in het midden laten wat dat is.



Ik moet nog een etage hoger, naar het 'rooftop terrace'. Van de Bijenkorf dus. Hier is de take-over van de Pullitzer's Bar.



Dat klinkt schitterend. Het komt er in de praktijk op neer dat de ­befaamde hotelbar van de Keizersgracht tot en met zondag een eigen hoekje heeft aangekleed in de La Place van de Bijenkorf. Ze beloven jazzy klanken, art-decomeubelen en een speciaal cocktailmenu.



De Pullitzer's Bar is weleens uitgeroepen tot de beste hotelbar van Nederland. De uitreiking was in het Pullitzer zelf, ik was daarbij, dus met de marketing van het hotel is toch al niks mis.



Ik ga het allemaal meemaken.



Bij binnenkomst krijg ik een Bee's Knees nr. 3, een cocktail speciaal gemaakt voor deze gelegenheid.



Nr. 3? Hoe is het dan afgelopen met nr. 1 en 2? Ik vind dat ik voor mijn werk zulke dingen moet vragen.