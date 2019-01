Op 'journey' met fitgoeroe Radmilo Soda

Mag ik alsjeblieft 2019 beginnen met een dwingend pleidooi: ROT OP met die rugzakjes in het openbaar vervoer. Sowieso moet je na je tiende, vooruit, twaalfde niet meer met zo'n ding over straat willen.



Deze moest ik even kwijt.



Voor nog meer nieuwjaarswensen meld ik me bij lifestylegoeroe Radmilo Soda, wat een uitstekende naam is in zijn vakgebied.



'Zo bereik je jouw doelen in 2019', staat op de uitnodiging. Radmilo biedt een journey how to move, eat, sleep and be healthy.



We zitten in een kleine, houten arena, die de huddle cuddle heet. Er zijn wraps en water met een smaakje.



Radmilo was kok en bokser, hij liep 25 marathons en beulde de deelnemers van Obese af.



Het gaat over anti-aging: hoe kunnen we ons jong blijven voelen. "Want na je dertigste verlies je elk jaar 1 procent van je spierkracht."



In mijn geval een milde schatting.



Hoe ouder we worden, hoe harder we moeten trainen en beter moeten eten. Spieren die je nog hebt, kun je activeren. Spieren die je verliest, krijg je nooit meer terug.



"So it's up to you. You're still young."



Dat zegt Radmilo vast tegen de mensen om me heen.