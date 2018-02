Op het verhuisfeestje van Club Lite laat Hans zijn tenen lezen

We zitten allemaal in een kring, in kleermakerszit en met blote voeten natuurlijk, want dit is een blotevoetenfeestje.



"We are here as one tribe. It's our last night. Let's make sure we leave with a good vibe," zegt een vrouw in een wit gewaad. Het is zaterdagavond.



Iedereen heeft een plastic bekertje met cacao gekregen, voor dit chocolate ritual. Het is af te raden voor zwangere vrouwen en als je een beetje duizelig wordt, moet je iets zouts eten.



De tips vooraf.



Maar eerst yoga, de navel van alles. "Send some love to Mother Earth."



Club Lite gaat verhuizen, dus ze sluiten af met de Final Party, One Tribe Abducted. Ontvoering betekent dat.