Op het Kip Festival kiest de bezoeker hoe bio zijn hapjes zijn

Ook qua muziek en aankleding wordt ingezet op tropische sferen: er zijn de hele dag live bandjes die reggae, afro, latin en dancehall spelen.



Plofkip

Vorig jaar waren niet alle Amsterdammers blij met het Kip Festival. Zo vroeg men zich af of een festival rondom kippenvlees nog wel hoort bij deze tijd. Wie dol is op een kippedijtje of twee, maar gruwelt bij het idee van legbatterijen en ander dierenleed kan dit jaar het geweten sussen: er is nagedacht over ecologisch en verantwoord vlees.



'Het festival is geheel vrij van plofkip', laat de organisatie weten. 'En we hanteren dit jaar verschillende labels waarmee we aangeven hoe biologisch de producten zijn: Goud (80-100%), Zilver (50-80%) en Brons (15-50%). De bezoekers kunnen op deze manier zelf de afweging maken bij wie ze hun eten bestellen.'



Kip Festival

Vrijdag 27 (16.00.23.00), zaterdag 28 en zondag 29 juli (13.00-23.00), €5 (kinderen gratis)

Rembrandtpark