Op deze terrassen drink je de lekkerste wijnen van de stad

Grote winnaar werd Glou Glou in de Tweede Van der Helststraat. Deze plek noemde hij een 'bedevaartsoord van natuurwijnliefhebbers' en hij beoordeelde alle wijnen met een 8,5 of hoger. Louie Louie kwam minder goed uit de test, daar kreeg de witte wijn een 6,5 en de rode wijn slechts een 5,5.



Verder is Hamersma erg te spreken over het glaswerk waarin de wijnen over het algemeen geschonken worden: 'Het glaswerk is geen sluitpost meer maar steeds mooier en beter. En dat is onderdeel van het genieten: het oog drinkt eerst.'



Lees hier de hele Terraswijntest 2016