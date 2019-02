Op deze dakterrassen bekijk je de supersneeuwmaan

Vanaf 16.53 uur is het volle maan en als het een uur later donker wordt, is de supersneeuwmaan pas goed te zien. In het zuiden waarschijnlijk het best, omdat het in de loop van de dag in het noorden bewolkt wordt. Maar laten we hopen dat het in Amsterdam nog een beetje opklaart.



Hij mag dan wel groter zijn dan normaal, in Amsterdam staan de gebouwen toch al snel in de weg. De oplossing? Het dak op! Nu niet direct allerlei gevaarlijke capriolen uithalen, op deze dakterrassen kan je comfortabel zitten, een drankje bestellen én de supersneeuwmaan bewonderen.