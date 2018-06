Op deze boekenborrel is de drank nog wel gratis

Wat MidzomerKinderboekenBorrel 2018

Waar Thuishaven Amsterdam, Contactweg

Wie Joke van Leeuwen, Sharon Ullers, Brian Elstak, Marit Törnqvist, Tristan Bruin, Frénk van der Linden

Wanneer woensdag 20 juni, 14.30 tot 18.00 uur



Drank en spijs ***

Sfeer ****

Hans had zand in zijn schoen, gezellig

Daar gooit Van der Linden een vraag in het midden, en zoals dat gaat met een meesterinterviewer: hij leidt die vraag in met een persoonlijk verhaal.



Zijn eerste interview ooit had de jonge Frénk met een schoenlapper van 84 jaar. Die zei: 'Het kwaad van de maatschappij is de hakkenbar.' Ambacht staat of valt met liefde en daarom - bruggetje naar de uiteindelijke vraag - wil Van der Linden weten waar de sleutel ligt, het geheim van een goed kinderboek.



"Passie," zegt Joke van Leeuwen.



"Als ik dat wist, stond ik hier vaker," zegt Tjibbe Veldkamp.



Op de borrel bij de buitenbar hangt meteen een lekkere strandtentsfeer. Hoewel, laten we ook niet overdrijven. Op de tafels staan dozen met fruit. Appels, sinaasappels, bananen. Logisch ook, dit zijn kinderboekenmensen.



De drank is gratis. Op het echte Boekenbal is de CPNB daar allang mee gestopt, dat mocht niet meer van de boekhouder, maar hier komen ze daar makkie mee weg.



Tips? Mail naar schuim@parool.nl