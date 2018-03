Op de plek van de shoarmatent zit nu een frietboutique

We mogen gerust spreken van stampend vol. Aan de zijkanten staan inderdaad rekken met jurken. Sommige hebben bolletjes.



Daar is Iris van Lunenburg, het Schuimmeisje voor mij. "Weet jij waar de wc is?" vraagt ze. Ik wijs naar een pashokje. Ergens ben ik altijd een klein kind gebleven.



Amanda Rijff komt naar me toe. Ze is visagiste. Ze heeft paars haar.

"Zag ik jou net bier drinken met een rietje?"



Excuus? Sommige dingen moet je echt twee keer horen. Daarin voorziet ze.



Ik weer: "Excuus? Zie ik eruit als vijftien?" Allervriendelijkst verder.



Maar Rijff drinkt het zelf weleens, ze ziet er geen probleem in. Het moet de cocktail met cognac zijn, die was ook gelig. Of ze daarna naar de cocktailbar is gehold, is me helaas ontgaan.



Susan Visser is er, altijd leuk. Haar interviewde ik op een onvergetelijke plek. In de trein naar Schiedam; Susan had het druk. Heen eerste klas, vanwege de rust, terug tweede klas, vanwege de boekhouder.