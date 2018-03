Ook toneelstuk van boek Astrid Holleeder in de maak

Actrice Renée Fokker zal de vertolking van Astrid Holleeder op zich nemen. Andere rollen zijn voor Eva van de Wijdeven, Trudy de Jong en Margo Dames.



In de familiekroniek schrijft Astrid over de periode die volgde op Willem Holleeders vrijlating in 2012, maar ook over het verleden.



Volgens Astrid heeft Willem Holleeder zijn eigen familie dertig jaar lang geterroriseerd, afgeperst en bedreigd. Het boek vond gretig aftrek en werd het bestverkochte boek van 2016. Ook in 2017 scoorde Judas goed en eindigde het boek op de tweede plek.



Vier vrouwen

In het theater wordt het verhaal vanuit het perspectief van vier vrouwen uit Willem Holleeders omgeving verteld: zijn zussen, moeder en nichtje.



Het toneelstuk wordt de derde bewerking van het boek. Zo zijn er al twee televisieseries in de maak.



Amblin Television maakt een serie voor de Amerikaanse tv en RTL bewerkt het boek tot een zesdelige serie voor Videoland. Judas wordt voor toneel bewerkt door Sofie Kassies en Johan Doesburg doet de regie.



Van dinsdag 18 tot en met zaterdag 29 september staat Judas in De Meervaart in Amsterdam.