Ook bezorgd is de red velvet van De Drie Graefjes meesterlijk

Waar bestellen we?

Als ik vijf vrienden zou vragen wat hun lievelingstaart van Amsterdam is, noemen er vier de red velvet van De Drie Graefjes. De reputatie van deze taart heeft bijna mythische vormen aangenomen, terwijl ik altijd denk: het is toch een gewone cake, maar dan met rode kleurstof? Is dat nu zo het omfietsen waard? Tijd om het uit te vinden, zeker nu ik zie dat ze bezorgen vanuit de vestigingen op het Rokin en het Stadionplein.



Taart bestellen, is dat niet wat decadent?

Absoluut. Maar het is 2018, dus waarom niet? Stel dat je schoonouders opeens op de stoep staan, dan is het uitermate handig om snel wat goede taart in huis te hebben. Voor deze test kies ik de red velvet én de turtle cake, een chocoladetaart met karamel en pecannoten (elk 5 euro per punt, maar je kunt ook een hele taart bestellen). Ik doe er ook een stuk banana bread bij (€3,50).