Onze favoriete boeken van 2018

Blindganger, Michael Ondaatje

Zoals vaker bij Ondaatje worden aan de hand van nevelige herinneringsflarden en half­begrepen incidenten verledens ge(re)construeerd; van pubers Nathaniel en Rachel, in 1945 verweesd achtergelaten in Londen, en hun raadselachtige moeder. Resultaat: een gefragmenteerd coming-of-ageverhaal en een suspensevolle oorlogsthriller in slow motion tegelijk.



De gulheid van de zeemeermin, Denis Johnson

Postuum verschenen verhalenbundel van Johnson (1949-2017), met zwartkomische wanhoopsbrieven uit een afkickkliniek, een portret in vignetten van een reclameman en een ontroerend én hilarisch verhaal over een samenzweringstheorie over Elvis' dood. Superieure zwanenzang.



(DJA)



De bruggenbouwer, Markus Zusak

Over vijf broers die het na de dood van hun moeder en de verdwijning van hun vader samen moeten rooien, met onder meer ezel Achilles - een van de verwijzingen naar de door hun moeder geliefde Homerus. Hartverscheurend boek van de schrijver van De Boekendief.