Ontdek op Weesp Gastvrij de charme van het 'nieuwe stadsdeel'

De vierde editie van het stadsfestival is dé perfecte manier om als Amsterdammer eens een kijkje te nemen in de fusiepartner. Muziek, proeverijen, exposities: de ondernemers uit de binnenstad trekken alles uit de kast om de bezoeker te vermaken.



Weesp Gastvrij start zaterdag 30 juni om 11 uur met het luiden van de kerkklokken, waarna een muzikale circusact een optocht door de stad maakt.



Suppen

Vooral op het water, het thema van het festival dit jaar, is veel te beleven. Zo kun je gratis meevaren op een sloepje, of zelf varen in een fluisterboot, een kano of op een supboard.



Op het droge kun je op het terras hapjes en drankjes nuttigen, waaronder biertjes van de lokale Wispe Brouwerij. Straatmuzikanten en straattheater vermaken verder de boel, net als verschillende bands die in de van Houtenkerk, de Synagoge en de theater City of Wesopa optreden.



Weesp Gastvrij

Zaterdag 30 juni vanaf 11.00 uur

Het festival is gratis te bezoeken



Lees ook: Waarom ook niet: pak eens een terrasje in Weesp