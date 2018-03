Ontdek Noord tijdens de eerste Urban Trail van Amsterdam

De route is ongeveer 10 kilometer en loopt door stadsdeel Noord langs plekken die niet altijd voor iedereen toegankelijk zijn. Het is een combi van een stadstour en een hardloopwedstrijd.



De start is in de enorme scheepsbouwloods op de NDSM-werf. Daarna slingeren de deelnemers langs creatieve broedplaatsen zoals De Ceuvel. De route loopt niet alleen langs straten, ook door gebouwen, over trappen en zelfs door de Tolhuistuin.



Geen tijd

Het gaat er niet om wie het snelst is - de tijd wordt niet gemeten - maar om de beleving. Er is namelijk genoeg te zien onderweg. Bij eerdere Urban Trails, georganiseerd in bijvoorbeeld Rotterdam en Eindhoven, liepen de routes door stadions, kantoorgebouwen, langs metrohaltes en door musea.



De inschrijving (€25) voor de eerste Amsterdam Urban Trail is dinsdag geopend. Er is plek voor 5000 deelnemers en dit maximum is nog niet gehaald. Inschrijven kan nog steeds. Bij de finish ontvangen de deelnemers een gratis ontbijt en een medaille.