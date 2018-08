Ontdek je inner Frida Kahlo in Podium Mozaïek

De eerste editie, op 23 augustus, draait de workshop om het schilderij 'Crying Frida', de volgende staat haar portret centraal, de week daarna maakt Mitsi een uitstapje naar de minstens zo populaire kunstenaar Banksy en de vierdelige workshop wordt afgesloten met een geometrische Frida.



Waarom eigenlijk die focus op de Mexicaanse kunstenares? Mitsi: "Iedereen houdt van Frida, haar werk is kleurrijk, surrealistisch en het spreekt veel mensen aan. Mij ook, ze is een van mijn favoriete artiesten."



Tassen vol kwasten en tubes verf meeslepen is niet nodig. Al het materiaal is aanwezig. Je moet je alleen even aanmelden via de site, let wel: er is plek voor dertig creatievelingen.