Ontbijtje op kerstdag bestellen? Prima te doen

Restaurant Le Pain Quotidien.

Bestellen via UberEats, Thuisbezorgd en Deliveroo (meerdere vestigingen, check goed de openingstijden).

Prijs €25,00 voor broodje zalm, ­yoghurt, croissant, koekje en sap

Aanrader Zeker doen als je binnen blijft en heerlijk wilt ontbijten.

De Atlantische zalm is van topkwaliteit, op het brood zit goede roomboter, de avocado en gehakte dille maken het fris. Minpuntje: de bosui mag van mij wat fijner en een lik roomkaas of mayonaise maakt de boel wat smeuïger.



De parfait is dik in orde: lobbige yoghurt, de granola is zelfgemaakt en gelukkig niet te zoet. Ik snap niet waarom aardbeien, ananas en cantaloupe in december seizoensfruit worden genoemd, maar smakelijk zijn ze wel.



Klinkt goed. En de rest?

De croissant is precies hoe ik hem wil hebben (en ik ben kritisch, ik heb er zelfs een op m'n arm laten tatoeëren). Kraakvers en de juiste balans van flaky/crispy/boterig. Op de limonade, een mix van grapefruit, ­citroen, water en agave, heb ik niets aan te merken.



Als klap op de vuurpijl het gemberkoekje. Ik zou het eerder een karamelkoek noemen, maar who cares: groot formaat, krokant van buiten, zacht van binnen. Vrolijk Kerstmis



