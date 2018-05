Ongegeneerd trots op dat malle stadskrantje

Gijs Groenteman: "Maar dan sta je daar. Tegenover typende mensen."



Henk Spaan: "Je geneert je."



Groenteman: "Jij staat, zij zitten."



Het voorgerecht dan maar.



Een ober legt uit dat we forel eten, met sake ingelegde komkommer. Hilariteit naast me aan tafel.



Een Smulpaap dacht namelijk dat het zeebaars is, gênant, gênant, en Groenteman vindt dat ik toch echt moet opschrijven wie.



Ik doe het anders.



Daar is James. Even die arm over de schouder.



Maar de pijn valt reuze mee: "Ik denk dat het komt door het vaderschap. Ik blijf niet meer zo hangen in verdriet."



En zijn pa? "Die is stil. Weinig praten. In de pijn marineren. Mooi."



Ik wil James Worthy altijd het liefst mee naar huis nemen, in een doosje met watten en wat zonnebloempitten.