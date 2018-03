Onderbroek met legerprint: dat is voor mij inkrimper nummer 1

Wat Mr. Bearverkiezing

Waar Panama, Oostelijke Handelskade

Wie Kenan Sakalli, Magic Mario, Sjag Kozak van der Horst, Marcel van Doorn, Johnny Verburg, Barry Keurs

Wanneer zaterdag 3 maart, 19.30 tot 22.00 uur



Drank en spijs ***

Sfeer ***

Hans was ernstig overdressed (hemd aan)

Oh nee, een onderbroek met legerprint. Sorry, Bar, maar dat is voor mij inkrimper nummer 1.



Ik kniel voor het podium en maak foto's van Johnny, want dat is wat ik doe voor mijn brood.



Johnny, de slimme rakker, deelt ook nog goodiebags uit. Als er een roze beertje in zit, win je een date met Johnny zelf, maar ik win ook nooit wat, potjandikkie.



Barry is in de weer met gewichten. Dan heb je het idee van Mr. ­Bear niet helemaal begrepen, denk ik dan.



Magic Mario: "You can put your coin in de desbetreffende berengleuf."



Dat doen we.



Het is spannend. Het wordt ­Kenan.



Het Bearball gaat beginnen, want dit is allemaal maar voorspel natuurlijk. Hoogste tijd voor de garderobe. Dit feestje moet je vanaf nu aan de jongens laten, vind ik.



