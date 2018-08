Once In A Blue Moon-festival keert terug in 2019

Ondanks het matige weer is het muziekevenement in het Amsterdamse Bos uitverkocht.

Er zijn zo'n 5000 mensen op het festival afgekomen. Die zien optredens van Nederlandse acts als Tim Knol, Blue Grass Boogiemen en DeWolff.



Verder zijn David Crosby, The Mavericks en Seasick Steve de blikvangers van het festival.



De organisatie wil het publiek op Once In A Blue Moon laten kennismaken met Amerikaanse rootsmuziek. Naast bekende artiesten is er ook plaats voor veelbelovende nieuwe acts.



De editie van volgend jaar zal ook weer in het Amsterdamse Bos worden gehouden. Dat gebeurt op zaterdag 24 augustus.