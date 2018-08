Omzet The Seafood Shop daalt na ophef

Klanten lijken het nieuws dat we voorlopig open blijven te hebben gemist. Pepijn de Visscher

"Huh, jullie waren toch dicht?" Pepijn de Visscher van The Seafood Shop krijgt het dagelijks te horen. Nadat zijn viswinkel in de Leidsestraat eind mei de deuren moest sluiten omdat het een toeristenwinkel zou zijn, namen buurtbewoners het voor de zaak op.



Het familiebedrijf kreeg op Facebook duizenden steunbetuigingen en haalde landelijke kranten. Met succes: begin juni bepaalde de gemeente dat The Seafood Shop voorlopig open mocht blijven in afwachting van de bezwaarprocedure. Door alle commotie liep de omzet wel met 25 procent terug.



"We verwachtten na de publiciteit juist dat het drukker zou worden in de winkel, maar klanten lijken het nieuws dat we voorlopig open blijven te hebben gemist," verzucht de Visscher. De kelderende omzet kan volgens hem geen andere oorzaak hebben.



Andere viszaken draaien wél goed

In mei draaide The Seafood Shop 'break even' en de zomer is doorgaans juist een goede periode omdat in juni het nieuwe haringseizoen begint. Ook bij de andere drie viszaken van de familie is geen sprake van een dalende trend.



De situatie baart De Visscher zorgen, maar vooralsnog is de teruglopende omzet geen reden om te sluiten. Hij heeft goede hoop dat Amsterdammers de viswinkel vanzelf weer weten te vinden. De gemeente heeft nog maximaal vier maanden om een definitief oordeel te vellen over het lot van de The Seafood Shop.



