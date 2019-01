Omstreden R. Kelly in april naar Amsterdam

In de serie komen verschillende collega-muzikanten aan het woord, zoals Chance the Rapper en John Legend. Zangeres Lady Gaga verwijderde naar aanleiding van het programma een duet dat ze met Kelly opnam van Spotify en Youtube. De band Phoenix zei spijt te hebben ooit met hem samen te hebben gewerkt. Kelly's eigen dochter noemde haar vader op haar Instagram-profiel deze week een monster. De zanger heeft tot op de dag van vandaag alle beschuldigingen aan zijn adres ontkend.



#MuteRKelly

Eind vorig jaar werd de hashtag #MuteRKelly populair op Twitter. Internetgebruikers lobbyen driftig bij zijn platenlabel, Spotify en Apple Music in de hoop dat grote partijen de samenwerking met hem beëindigen.



R. Kelly en zijn team - of wat daar nog van over is - gaan ondertussen goed- en kwaadschiks door met optredens en studiosessies. Zijn rechterhand, media-advocaat Linda Mensch, stapte onlangs op. Zij ontkent, net als de zanger, betrokkenheid bij de beschuldigingen.



6ix9ine

Concertzaal The Box is vrijdag niet bereikbaar voor commentaar, boeker J. Noah evenmin. Het bedrijf haalde in de zomer van vorig jaar de Amerikaanse rapper Tekashi 6ix9ine naar Amsterdam. Die artiest uit New York zit vast op verdenking van afpersing, vuurwapenbezit en bedreiging.



Kaarten voor het concert van R. Kelly, dat onderdeel is van de 'King of R&B Tour', gaan aanstaande zaterdag in de verkoop.