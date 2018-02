Olympische ploeg maandag gehuldigd in Olympisch Stadion

De Nederlandse afvaardiging landt rond 16.30 uur vanuit Zuid-Korea op Schiphol. Om 18.00 wordt de ploeg verwacht in het Olympisch Stadion om de huldiging nog eens over te doen.



Wie onder anderen de medaillewinnaars als Sjinkie Knegt, Kjeld Nuis, Jorien ter Mors en Ireen Wüst persoonlijk wil toejuichen, heeft wel een kaartje voor de Coolste Baan van Nederland nodig, de tijdelijke ijsbaan die nog tot en met 28 februari in het Olympisch Stadion ligt.



Kaarten

Toegangskaarten konden worden gewonnen via diverse acties, maar er is ook een beperkt aantal kaarten te koop.



Wie een ticket koopt om van 16.00 tot 18.30 uur te schaatsen, kan daarna de huldiging bijwonen.



Maandag 26 februari, 18.00 uur, Olympisch Stadion



Volg alles over de winterspelen in ons blog.