Oliebollen? Bij Drake's eet je gouden proseccodonuts

Dat was niet meteen een succes. "Bij de eerste sample proefde ik geen alcohol. Ja, een heel klein beetje. Maar niet genoeg." De tweede versie was een schot in de roos. "Hij is heel spannend, er zit proseccolikeur in. Als je hem eet, voelt het alsof er iets gaat gebeuren."



Tipsy

Dat je dronken wordt wellicht? "Nee, van eentje wordt je niet dronken. Meer heb ik nog niet geprobeerd. Misschien dan wel."



De donut (€4,95) is in zijn goud geglaceerde jasje in ieder geval al helemaal in oud-en- nieuwsferen. Om dat gevoel af te maken, serveert Bouterse er tijdens het pop-upweekend enkel miniflesjes Moët-champagne bij (€19,95). "Proseccodonuts en champagne, het wordt één groot feest!"



De donuts zijn zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur te proeven en zondag van 10.00 tot 20.00 uur. Bouterse: "Kun je daarna meteen door naar je nieuwjaarsfeestje."



Drake's Luxury Boutique

Damrak 61, Amsterdam

Donut pop up