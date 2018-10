Oké, oké, het is herfst, en dít gaan we doen (10 tips)

Hollandse meezingers

Dries Roelvink liet zich met zijn concerten in 'Paradriso' van een hele andere kant zien, maar keert zaterdag weer terug in zijn vertrouwde habitat. Samen met andere volkszangers als Tino Martin en Yves Berendse maakt hij er een Nederlands feestje van in The BOX, tijdens de eerste editie van 'Uit volle borst'.

Dries en collega's zetten hem voor je in, daarna is het uit volle borst meezingen geblazen.

Zaterdag 6 oktober (19.00-01.00) €34

The BOX