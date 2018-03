Oel doet alles in het kwadraat

SuperHans, zo wil ik ook wel heten. Ik heb het geopperd, te beginnen bij mijn zonen, maar ik heb niet meteen de indruk dat ze het zullen oppikken. Maar Gulsen heeft ook een modemerk dat SuperTrash heet, dan heb je al een streepje voor.



De uitgever vertelt ons waarom ze zo graag dit boek wilde maken. Gulsen wil andere mensen, vooral vrouwen, inspireren hoe je succesvol wordt, want daar heeft ze veel ervaring in en kennis over.



Vijf jaar is aan het boek gewerkt, maar zo vlak na Wie is de Mol? moest het toch echt in de winkel liggen. De uitgever is ook niet gek.



De visie van Gulsen is go for it, wees niet bang fouten te maken, blijf jezelf en volg doelen. Ik geloof dat ik het zo aardig samenvat.



Dan volgt een gesprek tussen Gulsen, Oel voor vrienden, en Karin Kuijpers, Kaa voor vrienden, de auteur van het boek.