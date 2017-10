Paul Kalkbrenner sluit Awakenings af

Regenachtig Into the Woods is prachtig

De weergoden zijn de organisatie van Into the Woods dit jaar niet goed gezind. Na een festivaldag in de stromende regen begin september is het weer vrijdag, op de eerste dag van de weekender op NDSM, ook armoe troef.



Voor de bezoekers is dat niet zo'n ramp: alle stages zijn overdekt, dus dansen met een poncho blijft iedereen bespaard. Maar ontzettend jammer is het wel voor de 200 kunstenaars die de afgelopen week keihard hebben gewerkt om de NDSM-werf om te toveren tot een creatieve, kleurrijke festivallocatie.



Door de regen trekken festivalgangers alleen als het écht noodzakelijk is een sprintje over het NDSM-werf, om vervolgens weer een tent in te duiken. En dat terwijl er op het festivalterrein van Into the Woods zoveel moois te zien is: een verlichte, bewegende haai, een levensgrote aap en een aantal abstracte, toffe installaties en nog zoveel meer.



Gelukkig is er binnen ook kunst te bewonderen van schilders die ter plekke schilderijen maken. Frank Hoogendoorn trekt de meeste aandacht: hij is bezig aan een schilderij van Van der Laan.



Zijn fluorescerende verf moet ervoor zorgen dat wijlen de burgemeester in de duisternis licht geeft. Gelukkig is er zaterdag nog een dag én volgt zondag het gratis ADE Hangover. Een beetje mooi weer is de organisatie van harte gegund: het prachtige terrein verdient meer dan een sprintje.